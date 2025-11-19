19 Nov 2025
Locales

Club de Leones donó un ecógrafo

El Club de Leones de Nueve de Julio realizó la donación de un ecógrafo al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Nuevo Alborada, para fortacere la atención médica local. El nuevo equipo está destinado a mejorar la capacidad de diagnóstico y ampliar los servicios para los residentes del barrio.

La intendente María José Genetile dijo que «contar con un equipo nuevo, de gran complejidad, nos permitirá agilizar la atención y facilitar diagnósticos más precoces, mejorando los controles de prevención». Por su parte, la Secretaria de Salud, Tamara Vázquez Lagorio, confirmó que el ecógrafo permitirá realizar estudios cruciales –incluyendo abdominales, prostáticos, renales y de tiroides– con imágenes de alta calidad esenciales para diagnósticos precisos.

Representantes del Club de Leones indicaron que la donación es parte de su compromiso anual de servicio a la comunidad. Este aporte busca asegurar que los fondos recaudados se traduzcan en servicios de salud accesibles y de calidad para los vecinos.

