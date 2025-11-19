Clásico de verano: se prepara el futsal

Como todos los años, ante la proximidad de la temporada veraniega, en el Club Atlético ya se están tomando las previsiones para la organización del próximo certamen de Futsal, competencia que se ha convertido en atracción en todo el país y en nuestro medio, uno de los máximos eventos deportivo del verano.

El éxito del torneo, que en los últimos años se refleja en la cantidad de público concurrente cada noche, se basa no sólo en la popularidad del fútbol y en su variante de salón, sino que se ha convertido en un espectáculo para la familia, por el juego y por la organización pero sobre todo por la infraestructura del salón donde se desarrolla, el Gimnasio “Ernesto Báncora”, que cuenta con amplias tribunas para ver los partidos, un tablero marcador electrónico para saber los resultados y tiempo de juego; hay cantinas con parrillas, una en cada extremo y sanitarios. Además, últimamente se ha agregado disc jockey, con presentación de los jugadores, música y juego de luces: es decir, un espectáculo completo, con precios accesibles.

Otra atracción es la posibilidad de contar con jugadores de primera división, en una cantidad limitada.