Clarita Maccaroni se lució en «Nuestros Caballos»

Con tan solo 5 años, Clarita Maccaroni tuvo una participacíon destacada en la muestra anual “Nuestros caballos” realizada días atrás en el predio de la Sociedad Rural Argentina en Palermo. Clarita participó con un petiso, mientras que su mamá, Julieta Corbetta, también fue parte de la final de la categoría aparte femenino.

Orgulloso y aun soprendido por el desempeño de su hija, Luciano Maccaroni dialogó con “Agro 9 Radio” (Supernova 97.9), charla en la cual también estuvo la pequeña amazona. Criada en una familia que vive en el campo, en la localidad de Quiroga, su relación con los caballos se dió casi de manera natural. Clarita comentó que le gusta “andarlos” y que lo hace desde los 3 años, y que ya se está preparando para la edición del año próximo. Su actuación en la muestra no pasó desapercibidad y tuvo mucha repercusión en su escuela.

Por su parte, Luciano certifica que su hija “es muy personaje” y que la actitud y la seguridad que mostró arriba del caballo, en este caso un petiso, dejó sorprendidos a todos. “No iba con muchas ganas, porque era estar en Buenos Aires toda una semana por un petiso, pero la verdad que fue lo más lindo que me pasó“, reconoce el titular de cabaña “Santa Maria” al hablar de la muestra, “porque los hacen participar en muchas cosas, está muy bien organizada».

Luciano explicó que “Petiso de campo” es la prueba, una nueva, en la cual participó Clarita enla cual tenía que “mostrar los andares, las figuras, la mansedumbre”. También fue parte de la jura morfológica, una prueba “en donde importa el petiso”. Y finalmente participaron del desfile en la inauguración con todos los caballos y los petisos.

“Un linda experiencia para los chicos, se sintieron involucrados todos los dias”, reconoció Maccaroni y valoró la mayor participación de petisos: “Antes iban muy pocos, pero esta vez coparon la muestra”. Su esposa, Julieta Corbetta tuvo una participación en la final del femenino, algo que fue “más complicado quizas porque la pista estaba brava por la lluvia pero el nivel de la prueba fue muy bueno”.