Cinco argentinos llegaron a los cuartos de final del Buenos Aires Challenger

El Challenger de Buenos Aires tendrá a cinco argentinos en los cuartos de final de la décima edición del certamen disputado en el Racket Club de Palermo. El campeón en 2017 Nicolás Kicker, Genaro Olivieri y Román Burruchaga se sumaron a Álex Barrena y Guido Justo, quienes ya habían asegurado su lugar previamente, y serán los tenistas albicelestes entre los ocho mejores del certamen.

En el duelo entre los jugadores con más experiencia, luego de su gran victoria en el debut contra el chileno Cristian Garín, Kicker (223° del ranking) venció a Facundo Bagnis por 6-3 y 6-4 y avanzó por quinta vez a cuartos de final a nivel Challenger en esta temporada.

El oriundo de Merlo, quien busca su primer título desde Villa María 2022, contó: “Jugué un partido difícil porque él me había ganado la mayoría de las veces, es zurdo y complica. Pero me voy sintiendo cada vez mejor a medida que pasan los días, con mayor adaptación a las pelotas y trato de disfrutar.Es un torneo maravilloso”.

Luego fue el turno de Olivieri (223°), quien derrotó a Daniel Vallejo por 6-3 y 6-2 y está entre los ocho mejores por primera vez en el torneo. El oriundo de Bragado buscará su tercera final del año a nivel Challenger

“Jugar acá siempre lo disfruté al máximo y estoy muy contento por haber llegado a esta instancia. El apoyo de la gente es fundamental después de haber estado tanto tiempo afuera en giras internacionales”, señaló.

Por su lado, Burruchaga (144°), único preclasificado que continúa en carrera con su sexto lugar de cabeza de serie, se impuso por 6-2 y 6-4 ante Andrea Collarini. En una buena temporada, el hijo del campeón del mundo con la Selección Argentina se acerca cada vez más al top 100 del ranking.

Habrá un súper viernes de cuartos de final en Buenos Aires. Primero, Álvaro Guillén Meza se medirá ante Matheus Pucinelli de Almeida. Luego se definirá el primer semifinalista argentino cuando se enfrenten Álex Barrena y Guido Justo. A continuación, se disputará el partido entre Kicker y el peruano Gonzalo Bueno y cerrarán el día Olivieri y Burruchaga.