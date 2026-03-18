Cierre de empresas en niveles similares a la Pandemia



Desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, el tejido empresarial de Argentina ha experimentado una contracción de una magnitud que no se registraba desde el inicio de la pandemia por el Covid. Según un informe de la organización Fundar, basado en datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, un total de 22.608 empresas han cesado sus operaciones, lo que representa una caída del 4,4% en el número de empleadores registrados en el país.

Esta cifra sitúa el impacto del actual ciclo económico en niveles comparables a los meses más críticos de la pandemia, convirtiéndose en el arranque de gestión más contractivo para el sector privado desde 2003. El fenómeno, lejos de ser un evento aislado, muestra una tendencia generalizada que afecta a 23 de las 24 provincias argentinas, con La Rioja encabezando la lista de distritos con mayores pérdidas.

El análisis sectorial revela que el golpe ha sido particularmente duro en los rubros de transporte, almacenamiento y el sector inmobiliario, seguidos de cerca por la industria manufacturera. Mientras que administraciones anteriores mostraron diferentes dinámicas a esta altura del mandato —con crecimientos marcados durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner o estabilidad en la gestión de Mauricio Macri—, el escenario actual refleja una caída que incluso supera la fragilidad observada en el mismo punto del mandato de Alberto Fernández.

Pese al panorama general de retroceso, solo un puñado de sectores vinculados a la minería y los servicios públicos han logrado mostrar signos de expansión, en un contexto donde el consumo interno y la actividad comercial en los grandes centros urbanos continúan bajo una presión severa.