Cien argentinos dicen

(Por Lic. Hugo Merlo)

Hay un programa de tele que se titula “100 argentinos dicen”. En ese juego, básicamente, se hace una pegunta y se supone que hay acertar la respuesta más frecuente emitida por cien compatriotas. Esto más allá de si la respuesta es correcta o no. Por ej. Ud. amigo lector que respuesta daría al interrogante:

– ¿Cuál es la manera más fácil de enriquecerse en la Argentina?

Y me animo a asegurar que muchos dirían, la política, la corrupción, el “gerenciamiento de la pobreza” o cosa por el estilo… es que en los tiempos que corren la política no goza de prestigio.

Más allá de los vaivenes entre CFK y AF, me da la sensación que están jugando a gobernar y es opinión personal, pero el presidente actúa como como si los hechos no estuvieran conectados y no le importa, un acomodaticio utiliza los mismos argumentos para diferentes oportunidades, sin entrar en mayores discusiones. Hoy mismo dijo – Voy a recordarles que voy a ser el representante del Sur, y si “el sur también existe”. Una pelotudez.

Hay también un consenso que se especula con la pobreza, ahora mismo hay falta de gas oil, o no existe cultura del trabajo, no me detengo a pensar cada una de estas cosas en particular, lo importante es que esto produce un desgaste de las expectativas, el motor de las inversiones.

Me gusta esta idea de las expectativas, y ahora echaron a Kulfas y Feletti, pero les está costando, quieren la cabeza del ministro G, y en la medida que lo quieran y no puedan, se va fortalecer. Tenga claro que Guzmán de economía sabe, el único tema es soportar la prepotencia tratando de socavar su credibilidad. Solo falta que el Pte. del BCRA tenga la autarquía indispensable

Pero si se fortalece el ministro tal vez …