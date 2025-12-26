Chivilcoy: Arsénico en rojo

El Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) entregó los resultados del segundo muestreo realizado sobre el agua de consumo humano en Chivilcoy, evidenciando que la presencia de arsénico sigue siendo un problema de salud pública grave. Los niveles encontrados alcanzan 175 microgramos por litro (ug/l) en agua de pozo y 96 ug/l en agua de red distribuida por ABSA, con un promedio de 90 ug/l, nueve veces por encima de los límites establecidos por la justicia provincial y las recomendaciones internacionales.

El análisis de las muestras —proporcionadas por la sociedad civil a través de la asamblea “El Agua de cada Día”— arroja cifras preocupantes que no pueden ser ignoradas. El arsénico es un agente cancerígeno y genotóxico, cuyas consecuencias en la salud de la población aumentan exponencialmente cuando los valores superan los 10 ug/l. Sin embargo, los resultados del ITBA, tanto del primer muestreo realizado en febrero de 2025 como de este segundo análisis, confirman que el agua de Chivilcoy sigue estando muy por encima de esos niveles.

Datos reveladores de un problema persistente

Los picos de arsénico más altos fueron encontrados en diversas zonas de la ciudad, tanto en agua de pozo como en la red de distribución. A continuación, un desglose de los valores encontrados:

1. Barrio Hacendados Casa 1 Pozo/Filtro: 6 ug/l

2. Barrio Hacendados Casa 1 Pozo: 73 ug/l

3. Barrio Hacendados Casa 2 Pozo: 49 ug/l

4. Calle 103 Nro 27 Red: 88 ug/l

5. Rivadavia 1465 Pozo: 141 ug/l

6. Miguel Calderón 1564 Red: 96 ug/l

7. Los Paraisos 100 Pozo: 175 ug/l

8. Balcarce 471 Red: 89 ug/l

9. Suarez 116 Red: 93 ug/l

10. Laprida 670 Red: 37 ug/l

“Estos resultados confirman que la situación no solo persiste, sino que se agrava”, expresó un vocero de Naturaleza de Derechos, la organización encargada de gestionar la logística de las muestras ante el ITBA. Un fallo judicial ignorado y una planta potabilizadora ineficaz.

El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en el caso “Caselles” es claro: los niveles de arsénico en el agua no deben superar los 10 ug/l, sin excepciones. Sin embargo, los valores obtenidos en los análisis de este segundo muestreo siguen sin cumplir con esta normativa.

El promedio de las 13 muestras de agua de red y pozo (sin filtro) es de 90 ug/l, lo que claramente pone en evidencia que la planta potabilizadora de ABSA en Chivilcoy no está funcionando como debería. Además, la falta de medidas efectivas por parte de las autoridades provinciales y municipales agrava aún más el panorama, en un contexto donde el agua potable sigue siendo un derecho vulnerado para los habitantes de la ciudad.

Ante esta crisis sanitaria, los vecinos de Chivilcoy han iniciado acciones judiciales para exigir la ejecución de la sentencia que obliga a ABSA a garantizar agua potable libre de arsénico. Además, se solicita la provisión de agua alternativa para toda la población hasta tanto la planta potabilizadora funcione correctamente y se ajusten los niveles de arsénico a los estándares legales.

Los resultados de ambos muestreos serán incorporados a la causa judicial, que tramita en la Justicia Departamental de Mercedes, para que se exija el cumplimiento de la sentencia y se obtengan medidas cautelares que aseguren agua potable segura para los ciudadanos.

El Mapa del Arsénico: un llamado a la acción

El ITBA continúa con su trabajo en la construcción del Mapa del Arsénico en Argentina, un proyecto que busca visibilizar la magnitud de esta problemática a nivel nacional. El caso de Chivilcoy es solo un ejemplo de una realidad más amplia que afecta a diversas localidades del país, especialmente en regiones donde el uso del agua de pozo es común y donde las plantas de tratamiento de agua no cumplen con los estándares internacionales de calidad.

La persistencia de niveles peligrosos de arsénico en el agua de Chivilcoy no es un problema aislado ni nuevo. Los vecinos llevan años reclamando soluciones efectivas, pero las respuestas de las autoridades no han sido suficientes. La responsabilidad no solo recae sobre ABSA, sino también sobre los gobiernos provinciales y municipales que deben garantizar que los recursos del Estado se utilicen para resguardar la salud pública.

Es urgente que las autoridades de la Provincia de Buenos Aires, así como los responsables de la gestión del agua en Chivilcoy, adopten medidas inmediatas para asegurar que el derecho al agua potable y libre de contaminantes sea efectivamente cumplido. En juego está la salud de miles de personas, y la resolución de este conflicto no puede seguir postergándose.