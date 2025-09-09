10 Sep 2025
11.7 C
Nueve de Julio
Charlas para crear conciencia

Organizada por la ONG “Concientizando Palabras”, más de 400 personas se reunieron ayer en el Salón Blanco del Palacio Municipal de 9 de Julio para la charla «Hablemos», un evento sobre adicciones protagonizado por el actor Gastón Pauls. Durante la presentación, Pauls compartió su experiencia personal, revelando los momentos difíciles que vivió a causa de las adicciones y el proceso de superación. El relato del actor conmovió a un público que, con gran atención, colmó las instalaciones del lugar.

