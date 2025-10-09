9 Oct 2025
Nueve de Julio
Charla sobre Ponedoras

Hoy jueves se va a realizar en 9 de Julio una charla sobre gallinas ponedoras, organizada por el INTA. Paula Ferrere estuvo en «Agro 9 Radio»(Supernova 97.9) contando los detalles de este encuentro.

