Charla sobre el “DNI electrónico” para vacunos

La ganadería argentina atraviesa una de sus transformaciones técnicas más profundas de las últimas décadas con la entrada en vigor de la identificación electrónica obligatoria. Tras la implementación de la Resolución 841/2025 emitida por el Senasa, que rige para las categorías vacunas desde el primer día de este año, los productores locales buscan ahora descifrar cómo adaptar sus estructuras de trabajo a las nuevas exigencias de la era digital.

En este contexto de cambio, la Sociedad Rural de 9 de Julio, en una labor conjunta con Funuesa y la delegación local del Senasa, ha convocado a una jornada informativa clave para el próximo miércoles 4 de febrero. El encuentro, que tendrá lugar en el Salón 11 de Marzo a las 20 horas, surge como una respuesta directa a la incertidumbre y las expectativas que genera el reemplazo de los métodos de identificación tradicionales por dispositivos de lectura automática.

Nicolás Capriroli, Presidente de FUNUESA, dialogó con “Agro 9 Radio” (Supernova 97.9) sobre los objetivos de la charla y la importancia de esta nueva tecnológia aplicada a la labor ganadera,no solo con fines de identificación o trazabilidad sino también para temas de salud del animal.

La estructura de la jornada se ha diseñado para ofrecer una visión integral que combine la burocracia estatal con la realidad del corral. En el primer bloque, el médico veterinario Marcelo De Olavarrieta, jefe de la oficina de Senasa en el distrito, desglosará el marco normativo y los objetivos estratégicos detrás de esta medida, que busca elevar los estándares de transparencia y eficiencia en la cadena cárnica nacional. Sin embargo, el punto de mayor interés para los asistentes reside en la segunda parte del encuentro. En este segmento, productores que ya han integrado la trazabilidad electrónica en sus establecimientos compartirán testimonios sobre la aplicación práctica del sistema.

El debate se centrará en los beneficios tangibles que aporta esta tecnología, desde la reducción de errores en la carga de datos hasta la optimización de los tiempos de trabajo a campo, ofreciendo una perspectiva real sobre cómo la normativa se traduce en rentabilidad y mejora operativa. Para la Subcomisión de Carnes de la entidad rural, este evento no es solo una instancia de capacitación, sino una herramienta necesaria para que el productor de ganado vacuno logre una transición fluida hacia un sistema que promete redefinir el futuro de la ganadería en la región.