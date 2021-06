Chacabuco: Aiola solicitó que “se le pida el certificado médico a cada uno de los que aducen enfermedades de riesgo”

Con relación a un reclamo que hizo en su cuenta de Twitter esta semana el intendente Aiola en el sentido de que “la mejor vacuna no es la que se guarda, sino la que llega en tiempo y forma al ciudadano. No se explica la lentitud en la distribución que hay en este momento de extrema preocupación y angustia”, destacando que “todos queremos ayudar. Los vacunatorios de todos los municipios están preparados para que esas 3 millones de vacunas se apliquen sin tardar un minuto más”, el jefe de gobierno chacabuquense amplió este concepto a Cuarto Político diciendo que “si uno ve la cantidad de vacunas que llegaron al país, alrededor de 20 millones, se distribuyeron 15 y se aplicaron12, es decir, que hay tres millones de vacunas que han sido distribuidas y no aplicadas”.

“LOS INTENDENTES QUEREMOS SER PARTE DE LA SOLUCION” “Nosotros decimos -añadió- es que todos los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires están a disposición para poder ayudar a que la vacuna llegue lo más rápidamente al vecino. No encontramos la lógica de tener vacunas en la heladera y no aplicadas. Se puede hacer un trabajo en conjunto para que la vacuna llegue más rápidamente. Los intendentes queremos ser parte de la solución, no del problema. No queremos poner “palos en la rueda”. Deseamos ayudar y colaborar. Nos parece que en esta situación donde el vecino está esperando con mucha ansiedad la vacunación, se debería tener en cuenta los vacunatorios municipales, con una amplia experiencia, de años, vacunando a los vecinos y lo estamos haciendo ahora con la vacuna contra la gripe y en Chacabuco se llevan más de 5 mil vacunados contra la gripe, con total naturalidad, llevando incluso la vacuna a las localidades”. Precisamente este es otro de los puntos que viene planteando el intendente Aiola: No se tiene en cuenta a las localidades. “Chacabuco tiene a O´Higgins, Rawson, Castilla, Los Angeles. En el caso de la segunda y la tercera localidad, están a muchos kilómetros de la ciudad cabecera y la gente debe llegar desde esas localidades hasta la cabecera, lo cual nos parece discriminatorio y no se tiene en cuenta a los habitantes de las localidades”. Además hizo notar que “PAMI ha distribuido la vacuna en las localidades. Cómo PAMI lo puede hacer y la provincia no. No nos dan a los municipios la posibilidad de poder distribuir las vacunas en las localidades. Consideramos importante que se tenga en cuenta a esos habitantes”, enfatizó. El intendente Aiola señaló a este portal digital informativo que “se ha hecho público” los planteos y se han transmitido a Región Sanitario III y al ministerio de Salud ya que “como dije, deseamos ser parte de la solución”. MEDIDAS DE RESTRICCION Y CONFINAMIENTO Este fin de semana vuelve a aplicarse el DNU que establece confinamiento de fase 1 en todo el país. Al ser consultado sobre cómo encuentra en cuanto a la situación epidemiológica de Chacabuco este confinamiento, Aiola contó que “tenemos en los últimos días una baja en la cantidad de casos. Antes del confinamiento de Nación, habíamos pedido el pase a fase 2 porque veíamos mucha circulación de casos y ocupación de camas. Ahora estamos con un descenso de casos. Se empiezan a ver los resultados de las medidas que tomamos. Faltan algunos días más para que esas restricciones se vean en la ocupación de camas”, analizó el jefe de gobierno chacabuquense. Chacabuco adherirá nuevamente a este decreto nacional. Aiola dijo que “esperamos flexibilizar en un futuro cercano algunas actividades porque hay sectores que se ven muy desfavorecidos como gastronomía, gimnasios, entre otros rubros. Vemos con preocupación esta situación. Hay una parte importante de la economía que la está pasando mal y debemos tratar de compatibilizar la salud y la economía”, expresó. LO QUE SE ESPERA DESPUES DEL LUNES El intendente Víctor Aiola expresó que “nosotros estamos acompañando con medidas que parten del Estado Nacional con algunos subsidios y créditos que estamos aplicando y la exención de tasas municipales ya que sabemos que la está pasando mal el comercio”. “Los comerciantes quieren trabajar, entonces, hay que compatibilizar lo epidemiológico, lo sanitario, la ocupación de camas, con la posibilidad de que los negocios puedan trabajar para que los vecinos puedan estar mejor ya que la están pasando mal y los estamos acompañando”, remarcó Aiola en el diálogo mantenido con este portal digital informativo. (Cuarto Político)