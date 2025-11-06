CGT: Nueva conducción, viejos liderazgos

La Confederación General del Trabajo (CGT) renovó su triunvirato, pero detrás de los nombres de Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, se mantienen los mismos dirigentes que han dominado la central sindical durante años. A pesar de los intensos cruces previos al Congreso de delegados, las diferencias entre los sectores más confrontativos y los oficialistas no derivaron en cambios profundos. Los cuestionamientos sobre la falta de una mujer en la conducción y las demandas de un cambio de rumbo fueron finalmente desactivados por la presión interna, que consolidó una conducción que, lejos de quebrarse, logró mostrar unidad a la fuerza.

El proceso estuvo marcado por la presión del gobierno, que impulsa una reforma laboral, y la búsqueda de consensos entre los sectores más moderados, representados por los Gordos e Independientes, y los más combativos, liderados por la UOM, SMATA y algunos sindicatos del transporte. Aunque la mayoría se pronunció en contra de la reforma laboral, no se avanzó en ninguna estrategia clara para enfrentarla, lo que pone en evidencia la falta de un plan de acción frente al gobierno.

El barrionuevismo, que impulsaba la figura de un secretario general único, sufrió un golpe al quedar relegado en la nueva conducción. La promesa de una mayor representación femenina en la cúpula no se cumplió: Maia Volcovinsky, quien lideró el reclamo, no logró integrar el triunvirato, aunque obtuvo la co-secretaría de Derechos Humanos.

La votación que ratificó la nueva conducción mostró la preeminencia de la mesa chica, con casi un 95% de apoyo a la Lista Celeste y Blanca. La unidad de la CGT se alcanzó bajo el lema de “no romperse”, pero las tensiones internas continúan, y muchos dirigentes reconocen que el desafío está en responder a las demandas de los trabajadores sin ceder ante las presiones del gobierno.

El discurso final de Cristian Jerónimo, uno de los nuevos co-secretarios, subrayó la necesidad de mantener las conquistas laborales frente a la reforma, mientras que Jorge Sola, por su parte, destacó la importancia de adaptarse a los cambios en el mundo laboral, pero sin abandonar los principios de justicia social.

La renovación de la CGT refleja una organización que se adapta a los nuevos tiempos pero sigue bajo el control de viejos liderazgos, que logran sostener su poder mediante acuerdos y dilaciones, mientras las demandas de los trabajadores y la presión del gobierno siguen sin una respuesta contundente.