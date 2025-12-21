CFK fue operada de urgencia

Este sábado, Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de la Nación, fue ingresada de urgencia al Sanatorio Otamendi tras sufrir un fuerte dolor abdominal que resultó ser un cuadro de apendicitis con peritonitis localizada. La intervención quirúrgica fue realizada de manera laparoscópica y, según el parte médico, la paciente evoluciona sin complicaciones postoperatorias.

El malestar de la exmandataria comenzó en su departamento en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde cumple con arresto domiciliario. Ante la persistencia del dolor, un equipo médico se trasladó hasta su domicilio para evaluarla. Tras los primeros exámenes, se determinó que era necesario un estudio más exhaustivo, que no podía realizarse en el lugar.

Con la autorización judicial correspondiente, Cristina Fernández de Kirchner fue trasladada al sanatorio, donde se le practicó la cirugía, confirmando el diagnóstico de apendicitis complicada. Desde el centro médico, la Directora Médica, Marisa Lanfranconi, detalló que la operación se desarrolló con éxito y que la exmandataria no presenta complicaciones por el momento. Mientras tanto, frente al Sanatorio Otamendi, se agolparon militantes y simpatizantes de Cristina Fernández de Kirchner, quienes se manifestaron en apoyo a la exmandataria.