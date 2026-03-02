CEyS: La Lista Celeste se retira de las elecciones denunciando irregularidades

En una dura carta enviada a la Junta Electoral, la Lista Celeste comunicó su decisión de no participar las próximas elecciones de delegados de la Cooperativa Eléctrica y de Servicios «Mariano Moreno», alegando una falta sistemática de garantías democráticas y un sesgo institucional en favor del oficialismo.

El conflicto escaló luego de que la Junta Electoral observara la presentación de 270 candidatos de la Lista Celeste, declarando que las listas para las zonas Norte y Sur estaban incompletas. Desde el movimiento opositor, calificaron esta resolución como «extemporánea» y denunciaron que el organismo no respetó el período de subsanación de errores contemplado en el Estatuto Social y el Reglamento Electoral. Según los apoderados Guillermo Ríos y Carmen Castagnino, los defectos señalados fueron meros errores administrativos en la confección de cupones que ya contaban con las firmas correspondientes.

El comunicado detalla una serie de presuntas irregularidades que vician la imparcialidad del proceso. Entre las denuncias más graves se encuentra la supuesta desigualdad en el acceso a la información y a los materiales electorales, afirmando que mientras a la lista oficialista se le facilitaron recursos con antelación, a la oposición se le negaron bajo argumentos que consideran inexistentes en la normativa vigente.

La figura del presidente de la CeyS, Matías Losinno, quedó en el centro de la polémica. La Lista Celeste señala un conflicto de intereses directo, al destacar que el titular de la entidad también preside la Junta Electoral. Este «manejo dispendioso», sumado a la supuesta falta de respuesta de la Comisión Fiscalizadora ante los pedidos de los asociados, ha llevado a la oposición a calificar la conducción de la Lista Verde como un «manejo dictatorial».

Sin competencia, la actual conducción tiene el camino allanado para continuar al frente de la Cooperativa Eléctrica.

Nota Junta Electoral-desestimiento 2026 (1)