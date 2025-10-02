Celina Sburlatti: “Nuestro slogan es ‘vamos al Congreso para frenar a Milei’”

La bragadense Celina Sburlatti, ex Concejal y Presidente del Comité de la Unión Cívica Radical de su ciudad, hoy candidata a Diputada Nacional por Proyecto Sur, en la lista encabezada por Ricardo Alfonsín, estuvo en los estudios de Supernova 97.9 en el programa ‘Temprano para todo’.

Proyecto Sur el espacio creado oportunamente por Pino Solanas se nutre del partido FORJA (un desprendimiento radical), sectores del socialismo y del peronismo y el radicalismo alejados de la orgánica partidaria.

Sburlatti se mostró contraria a la intención del gobierno nacional de nacionalizar las cajas de previsión provinciales en su proyecto de reforma previsional destacando la eficacia del IPS (Instituto de Previsión Social) y fue muy crítica de la situación del diputado José Luis Espert al que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pidió este miércoles que aclare la situación sobre la investigación de elDiarioAR sobre el diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) y candidato en las elecciones del próximo 26 de octubre, en la que se expone que existen documentos donde figura que el libertario habría recibido fondos (US$200.000) por parte de Federico “Fred” Machado, un argentino acusado en EE.UU. de narcotráfico y fraude. “De Espert no me gustan sus modos, ni como comunica y además siempre se niega al diálogo” dijo Sburlatti.

Sobre cierto pensamiento crítico sobre la figura de Ricardo Alfonsín dijo: “En un sector del radicalismo no se le perdona su gestión en el gobierno de Alberto Fernández como embajador en España, pero más que eso se lo asocia con Raúl Alfonsín al que un sector de la sociedad no le perdonó su socialdemocracia, su afianzamiento de la democracia, su pensamiento progresista, que incluso un sector del radicalismo no le perdona ese pensamiento progresista y que no estuvo cómodo con ello. Mi valoración personal es que los hace valorables a ambos son justamente estas cosas”.