Cecilia Fusari: “Del resultado del Mapa Productivo va a surgir mucha información y allí veremos que podemos o queremos profundizar”

En ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) Cecilia Fusari, Sub Secretaria Municipal de Producción, respondió los interrogantes sobre el avance del Mapa Productivo, el relevamiento que está llevando a cabo el municipio en comercios de distintos rubros, industrias y profesionales, una tarea, que se prolongará hasta diciembre próximo y que permitirá contar con datos reales para poder planificar aquellos rubros y la producción agropecuaria del partido, de manera que las mismas crezcan armoniosamente. El convenio fue firmado entre el municipio con la Fundación de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y al que se suman la Sociedad Rural y la Cámara de Comercio e Industria de 9 de Julio. También la funcionaria contó detalles del Paseo de Compras a Cielo Abierto que se llevará a cabo el próximo sábado 20 de septiembre. En el tramo final habla sobre la emergencia agropecuaria.