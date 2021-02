Cayó banda que robaba placas de bronce

Parte policial: Ayer, en horas del mediodía, personal policial de la Estación de Policía de 9 de Julio con la colaboración de personal de la SUB DDI 9 de Julio, en calles Belgrano y Schweltzer, con la colaboración del Centro de Monitoreo de Cámaras de la Municipalidad de 9 de Julio, a la interceptación de rodado marca Volswagen Gol de color negro conducido por masculino de 18 años quien se hallaba en compañía de otro sujeto de 19 años ambos con domicilio en planta urbana de esta ciudad, incautándose del interior del rodado varios fragmentos de bronce correspondientes a Placas de Bronce del Cementerio local ( denunciadas como sustraídas por empleado del Cementerio el día 3 del corriente en sede policial), asimismo se incauta en el interior del rodado un pullover con escudo de la policía de la Provincia de Buenos Aires, herramientas varias y documentación del rodado el cual se encuentra a nombre de un personal policial femenino que trabaja en la Comisaria de Carlos Casares hermana del conductor del rodado, consecuencia de ello se procede a la aprehensión de los masculinos trasladándolos hasta el asiento de la Estación de Policía junto a los objetos incautados, estableciéndose además que estos sujetos participaron de robo de Placa de Bronce de la Escuela E.E.P nro 3 sito en Vedia 454 de este medio denuncia radicada por Directora del lugar en esta dependencia el día 3 del corriente, de Robo de Placa de Bronce de Escuela nro 1 sito en Yrigoyen 951 de este medio denuncia radicada por Vicedirectora con fecha 2 del corriente mes en curso y de Robo de Placa de Bronce del Parque San Martin denuncia radicada en esta dependencia el día 23 de Diciembre del año pasado. Continuando con las tareas investigativas, ayer en horas de la tarde personal policial de este elemento junto a personal de la SUB DDI Bragado procede a efectivizar allanamiento dispuesto por la fiscalía interviniente en domicilio de calle Pasaje Rio Colorado y Alberdi de este medio donde se procede a la aprehensión de un masculino de 21 años y al secuestro también de fragmentos de placas de Bronce con inscripciones memoriales (pertenecientes al cementerio). Se estableció además de ello en base a testimonios recolectados que estos sujetos una vez consumado el ilícito revendían el Bronce. Los masculinos se encuentran detenidos por el delito de Robos Reiterados y Encubrimiento agravado con ánimo de lucro en una dependencia perteneciente a la Superintendencia de Región Interior Oeste II a cargo del Comisario Mayor Jose Ismael Gil a disposición de la UFI 2 de Mercedes. En relación al efectivo policial propietaria del rodado, fiscalía interviniente hasta el momento no tomó temperamento legal al igual que la Auditoria General de Asuntos Internos La Plata. La investigación fue realizada por el Dr. Horacio Capurro de la Ayudantía Fiscal Local, GTO y personal que recorre en los móviles de la Estación de Policía de 9 de Julio a cargo del Sub Comisario Bruno Daniel Sbrissa juntamente con personal de la SUB DDI 9 de Julio y la supervisión del Jefe de Policía Comunal de 9 de Julio a cargo del Comisario Inspector Gustavo Quemehuencho y Sub Secretario de Seguridad Sr Marcelo Hoese.