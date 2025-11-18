Causa Valinoti: luz verde para el enjuiciamiento

En otro giro relevante para el caso, el día de ayer, la Sala II del Departamento Judicial de Mercedes dictó un fallo importante y único en la historia judicial Argentina en relación con la denuncia contra la jueza Valinoti. El tribunal, en su resolución, ratificó la viabilidad de las causales presentadas por los concejales Sol Ormaechea y Luis Moos, y además dispuso que el expediente continúe su curso en el ámbito municipal, ordenando que se remitan las actuaciones al Concejo Deliberante de 9 de Julio para su consideración.

Este pronunciamiento judicial refuerza el camino hacia el juicio político y la constitución del Jurado de Enjuiciamiento, y otorga un respaldo a los denunciantes en su lucha por una revisión judicial exhaustiva. La resolución, tomada en el marco del artículo 22 del Decreto Ley 8751/77 y la Ley 10.269, establece que el trámite debe proseguir con el envío de las actuaciones al Concejo Deliberante para que se inicie el proceso formal de constitución del Jurado de Enjuiciamiento. Este paso es crucial, ya que implica la formación de un órgano encargado de investigar a fondo las acusaciones y determinar si las faltas de la jueza justifican su destitución.

Según los concejales Ormaechea y Moos, la jueza Valinoti no solo habría vulnerado principios fundamentales en el ejercicio de su cargo, sino que también se habrían dado irregularidades en su accionar que merecen una revisión exhaustiva por parte del cuerpo legislativo de la ciudad. Valinoti habría incurrido en conductas incompatibles con la ética y el desempeño adecuado de su cargo, lo que justificaría la evaluación de su idoneidad para continuar al frente de su función.

Repercusiones

El juicio político a la Jueza de Faltas María Florencia Valinoti es un tema de gran relevancia para la comunidad de 9 de Julio, ya que pone en juego la confianza en el sistema judicial local y la necesidad de garantizar la imparcialidad, la transparencia y la ética en el ejercicio de funciones públicas. El avance de este proceso político también marca un precedente importante para el control y la rendición de cuentas de los funcionarios judiciales en el ámbito municipal.

Ahora, el Concejo Deliberante tiene la responsabilidad de dar curso a esta denuncia, conformando el Jurado de Enjuiciamiento y determinando los pasos a seguir en una causa que podría tener repercusiones tanto para la carrera de la jueza Valinoti como para la imagen del poder judicial de 9 de Julio.