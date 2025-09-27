27 Sep 2025
Nueve de Julio
Locales

Causa Fullana: Audiencia Clave con Mayor Participación de Víctimas

judiciales

Una nueva audiencia ha sido convocada en el marco de la Causa Fullana que investiga a Carlos Alberto Fullana, Sergio Nelson Mujica y Federico Horacio Raimundo Obieta por presunto «uso de documento privado falso y estafa». La causa tramita en 9 de Julio.

La jueza interviniente fijó el encuentro para el próximo 6 de octubre de 2025 a las 11:00 horas, en cumplimiento de la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Víctimas de Delitos.

Gracias a la presentación legal de la Dra. Mariana Barbitta, patrocinante de los damnificados, se logró ampliar la participación en el proceso. A las víctimas ya reconocidas, Noemí Martín y Nicolás Fullana, se suman ahora Patricia Alejandra Locatelli, María Julieta Fullana y Agustín Fullana, quienes han sido incorporados con la misma condición procesal.

El propósito central de la audiencia es garantizar el derecho de las víctimas a ser oídas y fortalecer su rol activo en la búsqueda de la verdad y la justicia.

Noticias relacionadas

