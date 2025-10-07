Causa Fullana: Adelantarían el Juicio Oral

En la mañana del lunes, la Dra. Mariana Barbitta, se presentó en el Juzgado Correccional Nro. 1 de Mercedes para acompañar a sus defendidos, los damnificados de la familia Fullana. La audiencia se realizó en el marco de una compleja causa por estafa y falsificación de documento privado, en la que resultaron imputados el coheredero Carlos Fullana y los abogados Sergio Mujica y Federico Raimundo Obieta.

La maniobra delictiva consistió en la falsificación de actas de la sociedad familiar Juan F. Fullana S.A., permitiéndole a Carlos Fullana hacerse con la totalidad de las acciones. Posteriormente, utilizó esta documentación apócrifa para vender bienes muebles e inmuebles del acervo hereditario, causando un grave perjuicio patrimonial a los cinco familiares.

Durante la jornada, la Jueza a cargo del caso se mostró empática ante la delicada situación de las víctimas. Tras escuchar el pedido de justicia y reparación, aceptó la posibilidad de adelantar el juicio oral, público y contradictorio.

Originalmente pautado para noviembre de 2026, el debate se celebraría ahora entre febrero y junio del próximo año, acortando significativamente los tiempos procesales para los damnificados.

En la audiencia estuvieron presentes los tres imputados junto a su defensor, el Dr. Horacio Chiminelli. Se reafirmó un punto crucial del proceso: cualquier posible acuerdo entre la Fiscalía y la defensa deberá ser previamente consultado con los particulares damnificados.

Esta garantía se enmarca en la Ley Nro. 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, asegurando la participación activa de los afectados en las decisiones que conciernen al caso.

La Dra. Barbitta continuará acompañando a los cinco familiares con el objetivo de lograr una reparación integral que les permita recuperar los bienes y derechos que legítimamente les corresponden.