CARBAP: Del agua al fuego

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) emitió una fuerte advertencia ante el avance de los incendios rurales que ya han afectado a varias localidades del sur bonaerense y territorio pampeano. La entidad ruralista manifestó su preocupación por las elevadas temperaturas y la presencia de material seco en los campos, condiciones que, sumadas a la falta de infraestructura adecuada, están dificultando el control de las llamas.

Según el organismo, la ausencia de una planificación preventiva por parte de las autoridades provinciales ha impedido neutralizar con rapidez los focos registrados en zonas como Coronel Dorrego, Tres Arroyos y diversos sectores de La Pampa. CARBAP señaló que los vientos y las tormentas eléctricas han agravado la situación, dejando al descubierto la vulnerabilidad del sector productivo ante eventos climáticos recurrentes que, a su juicio, podrían mitigarse con una mejor gestión de recursos.

Ante la magnitud de los daños, la confederación exigió medidas urgentes que incluyen una mayor disponibilidad de aviones hidrantes, maquinaria vial para la creación de cortafuegos y camiones cisterna para el transporte de agua. Asimismo, han solicitado al gobierno la apertura de líneas de crédito con tasas diferenciales para que los productores afectados puedan reconstruir infraestructuras clave, como alambrados y corrales, destruidos por el fuego.

El comunicado concluye con un llamado a los productores damnificados para que se acerquen a las sociedades rurales locales. El objetivo es centralizar el relevamiento de las pérdidas y coordinar acciones conjuntas frente a un escenario que pone en riesgo la estabilidad económica de las comunidades del interior en el inicio de la temporada estival.