Caravana de Lomas: incidentes con Milei, recorrido corto y Spagnuolo a la justicia

Luego de la exposición de Guillermo Francos en la Cámara de Diputados en el marco del escándalo de las presuntas coimas en la Andis, el presidente Javier Milei encabezó una caravana en uno de los bastiones más importantes del peronismo como lo es Lomas de Zamora.

El Jefe de Estado se subió a una camioneta junto a los principales dirigentes de La Libertad Avanza. Estuvo su hermana y secretaria general de la presidencia, Karina Milei, el presidente de La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, el candidato a diputado bonaerense por la Tercera, Maximiliano Bondarenko, y el postulante a diputado nacional por PBA, José Luís Espert.

En un pequeño contacto con la prensa, el presidente aseguró que “llevarán a la justicia” a Diego Spagnuolo, luego de difundirse los audios de las presuntas coimas. Allí añadió: “Todo lo que dice es mentira. Lo vamos a llevar a la Justicia y probar que mintió», dijo Milei a C5N en un pequeño contacto con periodistas.

Allí comenzaron los incidentes en las calles de Lomas de Zamora. Mientras los candidatos de La Libertad Avanza circulaban rodeados de sus militantes, hubo una serie de piedrazos y botellazos hacia la camioneta que trasladaba a los candidatos.

A raíz de los incidentes, la caravana de autos solo pudo realizarse por dos cuadras, pese a los pedidos del intendente Federico Otermín para que haya paz.

Tras los primeros botellazos, el primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, José Luís Espert, se retiró del evento en moto escoltado por efectivos policiales que se encontraban en la zona.

Además de los militantes que fueron a respaldar a Javier Milei, hubo fuerte presencia de personas que rechazaban la llegada del presidente a Lomas de Zamora. Cuando la camioneta de los candidatos comenzó a moverse, empezaron algunos gritos de los manifestantes como «Milei basura, vos sos la dictadura». A raíz del clima hostil, la caravana debió ser suspendida y los candidatos se retiraron.

La acción de campaña se produce días después de que Milei reapareciera públicamente en el lanzamiento de los candidatos nacionales de LLA en Junín. En ese acto, el mandatario advirtió sobre posibles maniobras de «fraude» por parte del peronismo en las próximas elecciones, y no hizo menciones a las denuncias que incluyen a su hermana, Karina Milei, y a Lule Menem, entre otros.

En un encendido discurso, el presidente sostuvo que «hay que ir por los gobernadores y por los intendentes para que las reformas de la libertad avancen en todos lados». Además, criticó el sistema de votación en la provincia de Buenos Aires, al referirse al sistema tradicional de boletas como una forma que «permite el fraude», a diferencia de la Boleta Única Papel (BUP) que se utilizará en las elecciones de octubre.

«Octubre será mucho mejor que septiembre, por eso si llegamos a ganar la provincia estaremos clavando el primer clavo en el cajón del kirchnerismo», insistió Milei, con el slogan de «La Libertada Avanza o la Argentina retrocede».

La expectativa de este nuevo acto de la campaña libertaria continúa alrededor de posibles menciones del Presidente al escándalo del momento, del que por ahora no habló en profundidad.

Otermín pidió paz en el acto de Milei

El intendente de Lomas publicó un extenso mensaje a través de su cuenta X pidiendo que no haya incidentes en las calles de Lomas durante la presencia de Javier Milei en el distrito. Si bien cuestionó su llegada en plena campaña, solicitó que haya paz durante la caravana prevista para esta tarde.

A través de las redes, Otermín sentenció: “La Libertad Avanza anunció en las redes sociales una ‘caravana’ del presidente Milei para hoy en Lomas. Sería la primera vez que venga en su presidencia. Nada más casta que aparecer para una foto unos días antes de las elecciones. Nos encantaría que venga a laburar, a inaugurar una obra, a traer patrulleros, a ayudar a alguien”.

“Resulta absurda la idea de obstaculizar la avenida Yrigoyen (¡una de las más transitadas del Conurbano!) un día y horario laborable, molestando a la gente, a comerciantes, a padres que buscan a sus hijos en el jardín, etc, generando un caos de tránsito, para una actividad política que se debería organizar en un lugar adecuado”, sentenció el intendente.

En ese sentido, Otermín sostuvo que “como intendente de Lomas de Zamora me parece fundamental dar un mensaje de paz y respeto por la democracia. Que cada persona se exprese con tranquilidad y sin ningún tipo de violencia. Lomas de Zamora es Pueblo de la Paz. Por favor, que hoy esté todo en paz”.

“Los que quieran expresar su rechazo a Milei, y a su forma de gobernar de mulos del FMI; los que quieran respaldar a los jubilados, a los discapacitados, a los estudiantes, a los trabajadores de la salud, los que quieran la verdadera libertad para nuestro hermoso país, están las urnas el domingo 7 de Septiembre, para votar con fuerza patria a Sol y a Magario; y el 26 de octubre a Taiana. Es la mejor forma de dar un mensaje de amor por Argentina”, cerró el jefe comunal.

Marchas en rechazo a la llegada de Milei

Minutos antes de que comience la caravana de La Libertad Avanza, un pequeño grupo de manifestantes se hizo escuchar para rechazar el arribo de Javier Milei a Lomas de Zamora.

Esta situación es similar a la que se vivió en Junín durante el último acto del presidente, donde hubo incidentes entre manifestantes y militantes de La Libertad Avanza, donde el hijo de la candidata a diputada provincial por la Segunda sección, Analía Corvino, fue agredido en las calles aledañas al teatro donde se desarrollaba el evento. Hasta el momento, no hubo incidentes en Lomas. (LaTecla.info)