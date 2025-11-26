Caputo prometió un 2026 espectacular

En medio de un mercado cambiario que arrancó la semana caliente, el ministro de Economía, Luis Caputo, recibió este martes a más de 25 ejecutivos de firmas británicas y representantes de la embajada del Reino Unido. Fue una reunión corta, intensa y con un mensaje claro: el Gobierno no piensa mover el tipo de cambio y apuesta todo a un 2026 de fuerte rebote.

La cita tuvo lugar en el quinto piso del Palacio de Hacienda, donde Caputo estuvo acompañado por el secretario de Política Económica, José Luis Daza, y el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne. Del lado empresario, participó la cúpula de la Cámara Argentino Británica (BritCham), encabezada por Alejandro Campos.

Un mensaje optimista en plena suba del dólar

Mientras el dólar escalaba 20 pesos y cerraba la jornada en $1.470, Caputo fue directo: no habrá salto cambiario. “La mejor forma de ganar competitividad es bajar impuestos y no mediante un dólar alto”, afirmó ante los CEOs.

El ministro se mostró confiado en la recuperación de la actividad económica que empezó a notarse desde septiembre y sostuvo que la combinación de reformas, disciplina fiscal y nuevas leyes enviadas al Congreso será la base de un rebote fuerte.

“El 2026 será un año espectacular”, aseguró, destacando una “convergencia de factores políticos, económicos y sociales” que, según él, preparan el terreno para un crecimiento acelerado.

Promesa de baja de impuestos y presión empresaria

Caputo volvió a insistir en que la reducción impositiva será un eje central del plan económico, aunque aclaró que será “gradual”. Según relató uno de los presentes, el ministro deslizó que un crecimiento del 8% en los próximos dos años permitiría reducir en un 15% la carga tributaria.

Los empresarios, por su parte, valoraron la baja de impuestos nacionales, pero marcaron un problema persistente: la presión fiscal de provincias y municipios.

“Los tributos locales distorsionan la actividad y le restan competitividad a la economía”, remarcaron desde BritCham. Durante el intercambio, un ejecutivo fue al hueso y preguntó si el Gobierno planeaba avanzar sobre el impuesto automotor. Caputo esquivó la definición, aunque ratificó la promesa de alivio fiscal a mediano plazo.

Reformas laborales y dólares “del colchón”

El ministro también adelantó que enviará al Congreso una reforma laboral y un nuevo esquema para blanquear dólares no declarados, orientado —según dijo— a “formalizar la economía y generar empleo”. “Los países que crecen lo hacen a través del crédito”, sostuvo, en un guiño al mercado de capitales.

Inversiones británicas y competencia con EE.UU.

A su turno, José Luis Daza aseguró que, tras las elecciones legislativas, “se está registrando una aceleración de proyectos de inversión”, un dato que entusiasma al Gobierno en la previa al año electoral.

Pablo Lavigne, en tanto, puso el foco en la agenda bilateral con Reino Unido y mencionó el acuerdo marco alcanzado recientemente con Estados Unidos, una jugada que podría generar fricciones entre ambos socios por algunos rubros competitivos. La expectativa británica es clara: reactivar el intercambio comercial y acelerar proyectos conjuntos.

Un relanzamiento del vínculo con el sector privado

Tras 45 minutos de conversación, Alejandro Campos —titular de BritCham— fue contundente al salir: “Coincidimos en el rumbo y en que las medidas son correctas. El optimismo tiene que traducirse en una mejor economía”.

Caputo, por su parte, destacó que retomará con fuerza las reuniones sectoriales, un mecanismo que había perdido impulso este año pero que el Gobierno busca volver a instalar. (Grupo La Provincia)