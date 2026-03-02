Caputo: menos épica, más administración

Por Redacción Extra Digital

La economía argentina transita un momento singular: crecimiento del 4,4% en 2025, dólar bajo control, inflación en retroceso y un Banco Central que volvió a acumular reservas. En ese escenario, Luis Caputo consolida su centralidad política y financiera. Ya no se trata sólo de estabilizar; el ministro busca rediseñar la arquitectura del financiamiento local. El lanzamiento del Bonar 2027 es la pieza más visible de esa estrategia.

El tablero luce ordenado en la superficie. El BCRA compró alrededor de US $2.700 millones y espera reforzar reservas con la liquidación de la cosecha gruesa. Los depósitos en dólares superan los US $38.000 millones, una cifra que funciona como termómetro de confianza sistémica. El Gobierno cumplió con los Bopreales y recompuso, tras el recálculo de octubre, el vínculo con los mercados internacionales. La idea de levantar el cepo dejó de ser tabú y comenzó a circular como hipótesis concreta en ciertos despachos.

Sin embargo, el equilibrio es más delicado de lo que sugieren los números agregados. La industria atraviesa tensiones estructurales, la construcción aún no despega y el consumo masivo muestra fatiga. La economía crece, pero lo hace con asimetrías profundas: sectores muy dinámicos conviven con otros en estado crítico. El orden macroeconómico convive con fragilidades microeconómicas.

En ese contexto aparece el Bonar 2027. No es un bono más. Es un instrumento en dólares a unos 20 meses, con tasa del 6% anual y renta mensual, diseñado para captar hasta US$ 2.000 millones destinados a cubrir parte de los vencimientos de junio —unos US$ 4.300 millones correspondientes a Bonares y Globales surgidos de la reestructuración de 2020—. Su ingeniería apunta a un público conservador: inversores que privilegian flujo estable y horizonte corto frente a apuestas de mayor volatilidad.

La lógica es clara. Ofrece un rendimiento inferior al de otros títulos soberanos (que hoy oscilan entre 7,5% y 9% anual), pero con menor duración y riesgo político acotado. El vencimiento en octubre de 2027 —en pleno ciclo electoral— agrega un condimento implícito: difícil imaginar un incumplimiento en un año decisivo. Es, en esencia, un bono de “mantenimiento en cartera”, más cercano a un plazo fijo dolarizado sofisticado que a una apuesta especulativa de mercado secundario. El movimiento también tiene carga simbólica. En su paso anterior por el área financiera, Caputo dejó como marca el recordado bono a cien años. Aquella apuesta de largo plazo terminó absorbida por la reestructuración de 2020. Ahora elige el camino inverso: deuda corta, flujo mensual y previsibilidad. Menos épica y más administración.

Pero el verdadero debate no está en el Bonar, sino en el paso siguiente. El Ministerio de Economía trabaja en habilitar que los dólares del sistema financiero impulsen crédito en moneda dura, comenzando por hipotecas. La idea reabre un capítulo que la Argentina no explora desde antes del colapso de la convertibilidad. El desafío no es normativo —bastaría con regulación del Banco Central— sino estructural: cómo evitar el descalce entre depósitos a la vista y préstamos a largo plazo.

Allí aparece otra pieza en estudio. Convertir créditos en activos negociables permitiría transferir riesgo y generar mercado secundario. Es una herramienta habitual en sistemas financieros desarrollados, pero prácticamente inédita en la plaza local. Su implementación exigiría sofisticación técnica, confianza institucional y reglas claras de largo plazo. El poder económico se mide en la capacidad de anticipar vencimientos y transformar liquidez en crecimiento. Caputo logró, por ahora, ordenar la transición entre escasez y abundancia relativa de dólares. La incógnita es si podrá convertir esa estabilidad financiera en expansión sostenida de la economía real.

La Argentina vuelve a discutir su viejo dilema: estabilidad versus desarrollo. El Bonar 2027 es una señal de control. Las hipotecas en dólares, si prosperan, serían una señal de ambición. Entre ambas decisiones se juega algo más que una colocación exitosa: se define el perfil del modelo económico que emergerá de esta etapa.