Canavese: “En Santos Unzué estamos olvidados”

En la recorrida habitual de testimonio de los afectados por las inundaciones, fue el turno para que Eduardo Canavese relatase en Agro 9 Radio (Supernova 97.9) como está la situación en la zona de Santos Unzué, donde tiene su campo. Si bien cuenta que la cosa esta “un poquito mejor” porque “el agua corre y evapora mucho”, los caminos están igual que hace 9 meses. Reconoce que la situación, de seguir asi el clima, “ en 4 o 5 meses va a secar”, pero que se sienten olvidados. Expresá que las autoridades “ no tiene ganas, voluntad, ni nada”. Castiga también a Hidráulica local y que “todos van a tener que poner las barbas en remojo”. Un termómetro de la temperatura del productor afectado, que aun no desciende.