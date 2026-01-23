Caminos rurales: Semáforo en rojo

La Sociedad Rural de 9 de Julio publicó el primer reporte de 2026 sobre el estado de la red vial del distrito. Los datos, recopilados por la subcomisión de caminos a través de su ya tradicional sistema de «Semáforo», revelan una realidad crítica para el sector agroindustrial: la gran mayoría de las rutas secundarias y terciarias permanecen bloqueadas o en condiciones extremas tras el paso de las aguas.

Durante gran parte de 2025, el anegamiento total fue la norma en la región. Sin embargo, el reciente descenso del nivel hídrico, impulsado por las altas temperaturas y la escasez de lluvias entre noviembre y diciembre, no ha traído el alivio esperado. Al retirarse el agua, ha quedado al descubierto una infraestructura devastada que impide el tránsito fluido.

El relevamiento, que se nutre del aporte directo de productores y trabajadores rurales, arroja cifras contundentes sobre los 28 trayectos monitoreados. Según el informe, el 75% de la red vial rural se encuentra actualmente en estado «intransitable», mientras que el 25% restante se califica como en «mal estado». Esta situación no solo afecta a los senderos vecinales, sino que ya alcanza a rutas primarias y provinciales, comprometiendo los nodos logísticos clave del partido.

Desde la Sociedad Rural subrayan que este escenario trasciende lo meramente técnico. El «Semáforo de Caminos» busca visibilizar ante la comunidad y las autoridades políticas un problema que impacta directamente en el corazón económico de la zona. La imposibilidad de circular se traduce en una merma inmediata de la producción y genera un aislamiento que debilita el tejido social de las familias que residen en el ámbito rural.

La precisión de este informe es posible gracias al compromiso de los referentes locales, quienes actúan como vigías de sus propias zonas. El sistema de relevamiento invita de manera permanente a nuevos voluntarios a sumarse a esta iniciativa de control ciudadano, con el fin de mantener actualizada una radiografía vial que hoy muestra su cara más compleja.

Para el sector productivo de 9 de Julio, el inicio de 2026 está marcado por la incertidumbre. Mientras el suelo termina de secarse, el desafío se traslada ahora a la gestión pública y a la necesidad urgente de obras que permitan devolver la conectividad a un distrito que hoy lucha por salir del barro.