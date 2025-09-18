Cambio en la representación legal de la causa Fullana

La causa judicial que investiga presuntas maniobras fraudulentas en la empresa Juan Fermín Fullana S.A. registró un giro decisivo con la designación de la reconocida abogada penalista Mariana Barbitta como nueva representante legal de los particulares damnificados. La medida implica la revocación de los poderes otorgados a anteriores letrados y un renovado enfoque en la estrategia procesal.

El expediente, ya elevado a juicio oral, tiene fecha fijada para los días 2, 3 y 4 de noviembre de 2026 a las 9:30 horas, y quedó radicado en el Juzgado Correccional N° 1 del Departamento Judicial de 9 de Julio, bajo la causa N° ME-1921-2024 (10454), caratulada «Fullana, Carlos Alberto; Mujica, Sergio Nelson y Raimundo Obieta, Federico Horacio s/ Uso de Documento Privado Falso y Estafa en Concurso Real en 9 de Julio (B) (IPP 09-00-18813-19).»

La investigación, que estuvo a cargo del fiscal Pedro Guillermo Illanes, apunta a una apropiación indebida de acciones y lotes mediante la utilización de actas societarias falsas. Entre las irregularidades denunciadas figuran documentos adulterados que datan desde 1994 hasta 2017.

Barbitta, quien actualmente defiende al expresidente Alberto Fernández en la Causa Seguros —una investigación sobre presuntas irregularidades en la contratación de seguros estatales durante su gestión—, asumirá el patrocinio y la representación de los damnificados en la causa Fullana. Su experiencia en litigios complejos y de alto perfil, incluyendo cuestionamientos a decisiones judiciales y recusaciones de jueces, aporta un nuevo peso a la defensa de las familias afectadas.

La abogada ya presentó solicitudes formales para acceder al expediente completo y revocó todos los poderes previamente otorgados a otros letrados. Se espera que esta renovación impulse un avance significativo en una causa que hasta ahora estuvo marcada por demoras y recursos rechazados en instancias superiores.

Este cambio representa un nuevo capítulo en un proceso que afecta a varias familias, quienes buscan la restitución de propiedades y acciones usurpadas mediante maniobras fraudulentas.