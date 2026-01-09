Calendario de Feria del Juzgado de Paz local

El Juzgado de Paz de Nueve de Julio comunica que, de acuerdo con lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, se han establecido las guardias correspondientes a la feria judicial de enero de 2026. Durante todo el mes, desde el día 1 hasta el 31 inclusive, la atención se organizará de manera rotativa entre distintos juzgados de la región para abordar exclusivamente cuestiones de violencia familiar y de género, así como trámites urgentes que requieran habilitación de feria, tales como los amparos por salud.

La distribución de turnos comienza con el Juzgado de Paz de Bragado del 1 al 9 de enero, seguido por el Juzgado de Paz de Alberti del 10 al 16 de enero. Posteriormente, el Juzgado de Paz de Nueve de Julio asumirá el turno del 17 al 23 de enero, y finalmente el Juzgado de Paz de 25 de Mayo cubrirá el periodo del 24 al 31 de enero. Es importante recordar que las denuncias por violencia familiar y de género deben realizarse, como es habitual, en la Comisaría de la Mujer y la Familia.

En cuanto al funcionamiento local, el Juzgado de Paz de Nueve de Julio mantendrá una guardia informativa de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 14:00. Sin embargo, durante este receso no se realizarán trámites administrativos ni certificaciones, lo que incluye informaciones sumarias, declaraciones juradas, certificaciones de firma o autenticación de documentos. La actividad institucional y la atención administrativa habitual se retomarán plenamente a partir del lunes 2 de febrero.