Ca7riel y Paco Amoroso sanan con Sting

Tras un periodo de silencio que mantuvo en vilo a sus seguidores, el dúo conformado por Ca7riel y Paco Amoroso ha regresado a la escena pública con una colaboración que junto a la leyenda británica Sting. Bajo el título «Hasta Jesús tuvo un mal día», la canción no solo marca un retorno musical, sino el inicio de lo que los artistas denominan una «nueva era de conciencia».

El regreso se produce tras una crisis profunda que alcanzó su punto máximo en diciembre de 2025. En aquel momento, los músicos sorprendieron al anunciar la cancelación del lanzamiento de su esperado álbum Top of the Hills apenas horas antes de su estreno, alegando un agotamiento extremo y la incapacidad de manejar la presión de un éxito global que los había llevado a escenarios como Coachella y Glastonbury. «Nos dejamos llevar por un nivel de exposición que no supimos manejar», admitieron en un comunicado que dejó su carrera en suspenso.



La figura de Sting ha emergido en este contexto no solo como colaborador vocal, sino como una suerte de mentor espiritual. En el videoclip del nuevo tema, se observa a los tres músicos en una sala blanca, vestidos con atuendos de yoga y practicando una «guía de escucha consciente». La estética maximalista y extravagante que definió la etapa anterior del dúo ha sido reemplazada por un minimalismo zen, una transformación visual que acompaña un mensaje lírico centrado en la vulnerabilidad y la superación personal.

«Ni Cartier ni Dior pueden acompañarte en tu dolor», reza una de las estrofas de la canción, subrayando el distanciamiento de los lujos materiales que suelen poblar el género urbano. El tema combina el ADN sonoro de Sting —con guitarras que remiten a la época dorada de The Police— con sintetizadores modernos y ritmos bailables, creando un puente entre el rock clásico y el pop contemporáneo.

Este lanzamiento es el primer adelanto de Free Spirits, el nuevo álbum de estudio que verá la luz el próximo 19 de marzo. Según fuentes cercanas al proyecto, el disco es el resultado de un retiro en el centro de bienestar propiedad de Sting, donde los artistas buscaron «sanar» su relación con la fama. Con este movimiento, Ca7riel y Paco Amoroso parecen haber encontrado en la meditación y el apoyo de íconos internacionales la fórmula para redefinir su identidad artística, dejando atrás el ruido del éxito inmediato para apostar por un paradigma de creación más equilibrado.