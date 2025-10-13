Buena visita del Clan Ferrario a Puán

Manteniendo el ritmo de presentaciones que vienen teneindo durante este año con el objetivo que sus jóvenes boxeadores sumen horas de experiencia arriba del ring, el clan Ferrio estuvo presente el sábado pasado en Puán en donde se realizó un festival de boxeo.

Esteban “Canelito” Muñóz continúa su racha ganadora, esta vez por decisión del referee (RSC) quien detuvo el combate por la paliza que estaba recibiendo su oponente.

Victoria también para Lorenzo Zeppa, en una pelea definida por puntos. Y en fallo dividido, Benjamín Rodríguez perdió un duro combate. Noche para seguir sumando experiencia para las jóvenes promesas del Clan que continuan aprovechando la posibilidad de presentarse en distintos ámbitos.

Fueron acompañados por Elias Pino, Alberto Bertón, Diego Losada, “Luchita” Cos y el “Pela” Martín Dufau, quienes los cuidan, protegen y aconsejan permanentemente.