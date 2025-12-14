Brujerías: Estudiantes se consagró campeón del Torneo Clausura

Ayer por la noche, ESTUDIANTES venció 5-4 por penales a RACING en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero y se quedó con el Torneo Clausura.

Juan Sebastián Verón, suspendido para ejercer su cargo de presidente, vivió la final como un hincha más y ocupó un lugar en la platea del estadio.

La Academia abrió la cuenta a los 35 minutos de la segunda mitad con un golazo formidable de Adrián Martínez. Guido Carrillo, que había perdido dos chances claras, estampó la igualdad en tiempo de descuento con un cabezazo certero.

En tiempo extra pasó poco y nada, aunque Toto Fernández tuvo la jugada de la victoria en la agonía del encuentro pero la tiró por encima del travesaño.

En los penales Facundo Cambeses le desvió el disparo a Cetré, que vio como la pelota explotó en el travesaño y salió. El uruguayo Fernando Muslera le adivinó la intención a su compatriota Gastón Martirena y el palo le negó el grito a Franco Pardo.

Estudiantes, que se clasificó de milagro a los playoffs, ganó el Clausura y se metió en la próxima edición de la Conmebol Libertadores. El Pincha disputará el próximo fin de semana el Trofeo de Campeones ante Platense, ganador del Apertura.