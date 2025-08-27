27 Ago 2025
Bromatología: Compra segura de alimentos

La Municipalidad de Nueve de Julio recuerda a  la comunidad que, al momento de comprar productos alimenticios, es fundamental revisar que los rótulos estén completos y contengan información clave como la fecha de vencimiento, el Registro Nacional de Establecimiento (RNE), el Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA), el código QR cuando corresponda y la integridad del envase.

La Municipalidad también remarca que adquirir alimentos a través de redes sociales o plataformas en línea no garantiza que el comercio esté habilitado; como consumidor, tienes la responsabilidad de informarte y protegerte eligiendo alimentos de fuentes confiables.

