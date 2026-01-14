Boca enfrenta a Millonarios en su primer amistoso de la temporada

Boca se entrenó ayer por la tarde y realizó la habitual práctica de fútbol que antecede a un partido en el calendario del Xeneize. Allí Claudio Úbeda ratificó la ensayado la semana pasada, pero realizó una modificación en la delantera.

El conjunto de la ribera recibirá a Millonarios en La Bombonera este miércoles a las 19 en el que será su primer encuentro amistoso de pretemporada. Se espera una jornada emotiva ya que se pondrá en juego la Copa Miguel Ángel Russo, en homenaje al fallecido entrenador que dejó huella en ambas instituciones.

Edinson Cavani, Carlos Palacios y Rodrigo Battaglia aún trabajan de forma diferenciada a raíz de diferentes molestias y quedaron descartados para enfrentar al elenco colombiano.

Aún sin refuerzos y a la espera del arribo de Marino Hinestroza, Úbeda paró en el entrenamiento una defensa que ya sale de memoria: Agustín Marchesín en el arco, Juan Barinaga y Lautaro Blanco en los laterales y Lautaro Di Lollo y Ayrton Costa en la zaga.

El Sifón volvió a probar un 4-3-3 en el que Leandro Paredes fue el único volante central, Ander Herrera se movió a su derecha y Milton Delgado, por izquierda.

Miguel Merentiel se ubicó como centrodelantero, con Exequiel Zeballos en uno de los extremos y Brian Aguirre en el otro. De esta forma, el que deja su lugar en el ataque es Kevin Zenón, que había sido probado como puntero izquierdo.