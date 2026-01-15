Boca comenzó el año con un empate

BOCA empató 0-0 con Millonarios, en La Bombonera, en su primer amistoso de pretemporada por la Copa Miguel Ángel Russo. Buenos minutos de Leandro Paredes, Ander Herrera y Exequiel Zeballos en el equipo de Claudio Úbeda.

BOCA empató 0-0 con Millonarios, en La Bombonera, en su primer amistoso de pretemporada por la Copa Miguel Ángel Russo. Buenos minutos de Leandro Paredes, Ander Herrera y Exequiel Zeballos en el equipo de Claudio Úbeda.

Edinson Cavani -lumbalgia-, Carlos Palacios -sinovitis en la rodilla derecha-, Rodrigo Battaglia -tendinopatía insercional del tendón de Aquiles derecho- y Milton Giménez -pubalgia- se quedaron fuera de la lista de convocados.

BOCA empató 0-0 con Millonarios, en La Bombonera, en su primer amistoso de pretemporada por la Copa Miguel Ángel Russo. Buenos minutos de Leandro Paredes, Ander Herrera y Exequiel Zeballos en el equipo de Claudio Úbeda.

El presidente Juan Román Riquelme anunció en la previa que el certamen en homenaje al fallecido entrenador se disputará todos los años en el mes de enero. Una forma de rendirle tributo y brindarle a los socios adherentes y a los no socios la posibilidad de asistir al estadio.

Edinson Cavani -lumbalgia-, Carlos Palacios -sinovitis en la rodilla derecha-, Rodrigo Battaglia -tendinopatía insercional del tendón de Aquiles derecho- y Milton Giménez -pubalgia- se quedaron fuera de la lista de convocados.

El Xeneize es ampliamente superior al conjunto colombiano, con un muy buen primer tiempo de Ander Herrera y Leandro Paredes como creadores de juego, pero no logró romper el cero.

Tras un par de ocasiones desperdiciadas por Exequiel Zeballos y Brian Aguirre, el capitán del conjunto de la ribera tuvo la más clara con un tiro libre que se fue pegado al ángulo.

En el complemento, Úbeda comenzó a mover el banco de suplentes y lo propio hizo Millonarios, que tuvo el debut de Radamel Falcao García en la delantera.

Miguel Merentiel, quien se movió como centrodelantero en el 4-3-3 dispuesto por el DT, estuvo con la pólvora mojada: primero remató de sobrepique abajo del arco y la pelota se fue por arriba, luego el travesaño le ahogó el grito de gol.

En el cierre del partido, Zeballos recibió una infracción desde atrás dentro del área y Ariel Penel no dudó en marcar penal.

El propio Changuito se hizo cargo de la ejecución desde los doce pasos, pero anunció demasiado su remate y Guillermo De Amores se arrojó hacia su izquierda para quedarse con la pelota.

El Xeneize volverá a jugar el domingo en San Nicolás, donde se medirá con Olimpia de Paraguay a partir de las 21.