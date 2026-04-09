Bien de Familia: digital y gratuito

El martes pasado, la intendente María José Gentile selló un convenio marco junto al director del Registro de la Propiedad de la Provincia de Buenos Aires, Ariel Rondan Piacenti para oficializar la digitalización del trámite de Bien de Familia, una medida que promete agilizar el resguardo legal de las propiedades de los vecinos de forma gratuita.

Según indicaron fuentes municipales, la implementación de este sistema permitirá reducir significativamente los plazos de gestión, ofreciendo una celeridad que hasta ahora era difícil de alcanzar con los procesos físicos. Cada documento digitalizado se integrará en una base de datos centralizada, facilitando tanto su procesamiento como cualquier consulta posterior de manera remota.

Este avance se enmarca en una estrategia más amplia de modernización estatal que busca optimizar los servicios públicos y reducir drásticamente el uso de papel. Desde el municipio señalaron que el objetivo final es promover una gestión más ágil y eficiente, eliminando barreras burocráticas para que los vecinos accedan con mayor facilidad a trámites que resultan esenciales para la seguridad jurídica de sus hogares.