Basura: situación espejo entre Bolivar y 9 de Julio

En la recorrida que encaramos por distritos vecinos para conocer cómo manejan el tema de la basura, este jueves el concejal Pablo Fabris (UCR) describió en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) la situación en Bolívar con respecto al basural y a su tratamiento, una situación casi en espejo a lo que ocurre en 9 de Julio, incendios y denuncias incluidos. “La situación en Bolívar es preocupante, claramente está afectando el medio ambiente y también la salud” dice Fabris quien aclara que su bloque había presentado en 2024 un Proyecto de Ordenanza para poder contar con una campaña de Educación Ambiental, enfocada dentro de las instituciones educativas para crear conciencia sobre el tema: “El proyecto de ordenanza n ° 3041 fue votado por unanimidad en diciembre de 2024. Nunca se puso en práctica”.

En agosto de 2025, un año después, el mismo bloque, presentó un pedido de informes. “Lamentablemente tampoco tuvimos respuesta y en noviembre/diciembre de 2025 “la situación llegó a un límite que terminamos con una denuncia penal contra el intendente, Eduardo ‘Bali’ Bucca”, expresó Fabris.

Para el concejal, como para todos, aquí y en otros puntos de la provincia, “el tema de la planta de reciclado y la basura a cielo abierto es preocupante y no funciona”. Atribuye el déficit en el tratamiento de la basura a la gestión justicialista desde 2011 hasta hoy: “Se le han aprobado desde entonces muchas ordenanzas y convenios entre el municipio y la Secretaria de Medio Ambiente de la Nación, pero hoy la situación ha llegado a un límite donde existen un montón de reclamos de vecinos que viven en la zona cercana del basural. Tuvimos que recurrir a la denuncia penal porque el municipio no responde”.

Fabris remarcó que el municipio al que pertenece no brinda los servicios básicos: “recolección de residuos, medio ambiente, seguridad, tránsito y la municipalidad tiene un déficit muy alto y por ello no se brindan los servicios como se tienen que brindar”. También describió la deuda del municipio con proveedora que mensuró en 5 mil millones de pesos. Agregó además que “también tiene que haber una campaña de concientización; aquí se gasta mucha plata en publicidad y propaganda pero hay que invertir bien a esa plata y también se necesita que la comunidad colabore y ayude”. El patrón de consumo y el crecimiento poblacional son factores clave en la generación de basura. La mala gestión de residuos agrava los problemas de salud pública y contamina ecosistemas. Propuestas como educación ambiental y economía sostenible son esenciales para manejar la basura.