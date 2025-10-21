Básquet: triunfos de Atlético ante Mariano Moreno de Bragado

El sábado pasado, el Club Atlético recibió la visita de tres categorías de Mariano Moreno de Bragado finalizando la jornada con tres victorias locales.

En U15 Atlético superó a su adversario en toda la cancha y no fue porque haya enfrentado a un equipo débil sino que la diferencia se debió a la gran tarea Millonaria, sobre todo con una defensa a presión que dificultó los ataques adversarios y ganó 70 a 19, con dos primeros cuartos muy similares, a pesar de los cambios de jugadores, porque los ganó Atlético 13 a 3 y 13 a 2 y en el siguiente, aceleró el juego, con contragolpes muy efectivos y se impuso 26 a 4, quedando el último parcial más parejo, 18 a 10. Atlético formó con S. Arcucci 9; M. Baldes; D.Spatafora 2; L.Rusillo; G. Leal 4; B.Banchero 20; A. Rodari 6; V. Rossi 14; J.Belloni 4; J. Leal 2; F. Fage 4; B. Escriba 5. DT Gonzalo Ledesma.

Y luego se enfrentaron las otras dos divisiones, que son las formativas y en esta jornada tuvieron oportunidad de mostrar sus progresos, basados en la enseñanza y la mayor experiencia producto de los partidos de este certamen, que es lo que se busca: en Mini, Atlético ganó 56 a 40, ganando 5 parciales y perdiendo uno. Y el partido de U13, fue más parejo, ganando el local 42 a 37, perdiendo el primer parcial 15 a 9, pero se fue recuperando al ganar el segundo 9 a 8, el tercero perdió 8 a 7 y salió con todo en el último, para imponerse 17 a 7 y ahí hizo la diferencia. Ambos equipos están dirigidos por Andrés Pastori.