Básquet: derrota de Atlético frente a Quilmes en Mercedes

Se disputó el sábado pasado una nueva fecha de basquetbol de la Asociación de Chivilcoy. El Club Atlético enfrentó a Quilmes en Mercedes, con buenas actuaciones en sus dos categorías competitivas, U15 y U17, aunque con resultados en contra.

El torneo cuenta con la participación de las cuatro categorías del Club Atlético 9 de Julio y otros once clubes de esa zona, varios de ellos, sobre todo los de Chivilcoy y Mercedes, con muchos años de activa participación y una enorme experiencia, lo que hace que la participación de Clubes como el de nuestra ciudad, que al no haber básquet en 9 de Julio encuentra en ese medio una magnífica posibilidad de desarrollo y para las categorías menores, la experiencia de poder aprender enfrentando a equipos superiores.

En la categoría U15 los Nuevejulienses tuvieron un mejor comienzo, logrando ponerse al frente por 15 a 9, superando a la cerrada defensa local y en el siguiente período se mantuvo la paridad, pero lo ganó Quilmes 11 a 7, finalizando así el período al frente Atlético 22 a 20; y luego del descanso los locales presionaron en toda la cancha siendo muy superiores, para pasar al frente por 48 a 32 y manteniendo la ventaja terminó 54 a 42. En la tabla de posiciones se encuentra 1° San Lorenzo con 24 puntos, 2° Racing con 24, 3° Atlético con 23, 4° Argentino con 22, 5° Colón con 18 y les siguen Quilmes, Bragado Club, Los Millonarios, Sportivo 25 de Mayo, Gimnasia de Chivilcoy, J. Urso de Saladllo y M. Moreno de Bragado.

Y en U17 fue muy parecido el encuentro, porque Atlético jugando muy bien se impuso 21 a 14 en el primer cuarto y Quilmes en el siguiente 11 a 6, con un parcial de 27 a 25, pero en el tercero los locales también dieron vuelta el partido, ganando el tercer cuarto 23 a 5 y el último 14 a 10, con un tanteador final de 62 a 64. En esta categoría lidera las posiciones también San Lorenzo con 18 puntos, 2° Atlético con 18, 3° Urso 17, 4° Quilmes 16, 5° Racing 15 y les siguen Bragado Club, Argentino, Los Millonarios, Colón y Sportivo.