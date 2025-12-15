Bandas cambiarias se ajustarán por inflación

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha comunicado un cambio fundamental en su esquema cambiario: a partir del 1 de enero de 2026, las bandas de flotación del dólar se ajustarán de manera automática y mensual en función del último dato de inflación publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Este nuevo esquema implica que tanto el techo como el piso de la banda cambiaria dejarán de ajustarse a un ritmo preestablecido o fijo (como el 1% mensual que se venía considerando en el esquema anterior), para evolucionar al ritmo del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

De esta manera, la autoridad monetaria busca dotar de mayor previsibilidad y consistencia al mercado cambiario, evitando desfasajes prolongados entre el tipo de cambio y la dinámica de los precios internos, y reduciendo el riesgo de un atraso cambiario. El ajuste mensual tomará como base el último dato de inflación del INDEC.

El anuncio se enmarca en una nueva fase del programa monetario del BCRA, que también incluye el compromiso de implementar un programa consistente de acumulación de reservas internacionales a partir de enero de 2026.

Este programa de compras de divisas estará alineado con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado cambiario. El escenario base prevé una remonetización de la economía, con un posible aumento de la base monetaria que podría ser abastecido mediante compras de hasta 10.000 millones de dólares, con potencial de hasta 17.000 millones de dólares si la demanda de dinero crece más.

El BCRA sostiene que la corrección de los desequilibrios macroeconómicos amplía el horizonte de planificación y genera condiciones más favorables para el crecimiento económico y la re-monetización.

Las bandas de flotación, que delimitan el rango en el cual el tipo de cambio puede moverse libremente sin intervención obligatoria del BCRA, continuarán cumpliendo su función de limitar el riesgo de movimientos extremos y abruptos en el tipo de cambio. Al ajustarse por inflación local y no por la internacional, el techo de la banda tenderá a incrementarse en términos reales, lo que, según el Central, ayuda a preservar la competitividad sin sacrificar la estabilidad. El organismo ratifica que la política monetaria mantendrá un sesgo contractivo mientras la inflación doméstica se mantenga por encima de los niveles internacionales.