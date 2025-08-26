Ballenas a pleno

Puerto Madryn está en la gloria. Anualmente la temporada de avistajes de ballenas atrae a miles de viajeros. Pero este año, las principales protagonistas, están como nunca. Hay record de ejemplares de ballena franca austral lo cual convierte esto es un hecho histórico. Según un censo de monitoreo a cargo del Cesimar/Conicet se detectaron más de 2100 ejemplares, 700 más que el año pasado. No hace falta embarcarse para ver a estos animales. Maxi Jonás es fotografo y reportero grafico. Conoce la zona al detalle y es un especialista observador de la fauna. A través de su dispositivos (cámara, drone) ha logrado captar momentos únicos, como aquel video del 2022 que se hizo viral, en el que dos ballenas jugueteaban alrededor de una persona que estaba sobre su tabla de paddle surf. Maxi estuvo dialogando con “Un Plan Perfecto” (Supernova 97.9) sobre este brillante momento para disfrutar del espectáculo que brindan estos imponentes animales.