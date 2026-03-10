Bacheo en pleno centro

Continúan las tareas de reparación de calzada en diversos puntos de la planta urbana. En el transcurso de la mañana de hoy, las cuadrillas municipales se concentraron en la intersección de la calle Robbio y la Avenida Mitre para completar una etapa clave de los trabajos de bacheo.

Las labores consistieron en la colocación de hormigón en los sectores restantes de dicha esquina. Esta intervención se suma a los arreglos iniciados semanas atrás en la misma zona, donde el pavimento presentaba un marcado deterioro y elevaciones que dificultaban el tránsito vehicular y comprometían la seguridad vial.



Debido a la presencia de maquinaria y al tiempo necesario para el fraguado del material, el tránsito en este sector se encuentra restringido. Las autoridades locales han solicitado a los conductores circular con extrema precaución por las inmediaciones para evitar incidentes mientras finaliza la obra.