Bacheo en el centro



La Municipalidad está llevando adelante trabajos de reparación en puntos estratégicos de la planta urbana, con el objetivo de revertir el deterioro de la calzada en sectores de alto flujo vehicular.

Uno de los focos principales de intervención se sitúa en la intersección de la calle Robbio y la Avenida Mitre. En este punto, la cuadrilla municipal trabaja en la remoción de material dañado y la posterior aplicación de hormigón, una medida que busca mejorar la seguridad vial a largo plazo pero que, en lo inmediato, genera complicaciones para los conductores.

Desde el Palacio Municipal se ha informado que el tránsito en la zona mencionada permanecerá reducido por tiempo indeterminado. Esta restricción es fundamental para garantizar el correcto fraguado del cemento, un proceso técnico que requiere que la superficie no reciba cargas de peso antes de alcanzar su dureza óptima.

Se recomienda a los conductores utilizar vías alternativas, mientras se mantengan los cortes parciales y la presencia de maquinaria pesada en la vía pública.