Avanza la refacción de baños del Hogar de Ancianos

La Municipalidad informó sobre el avance en las obras de refacción y mejora de los baños del Hogar Santo Domingo de Guzmán, proyecto ejecutado conjuntamente por las Secretarías de Vivienda y Urbanismo y de Salud.

La reforma, largamente necesitada, completó la finalización de un baño. Actualmente, se encuentra en curso la ejecución de un segundo sector, en el cual se incluirá un baño adaptado para personas con discapacidad. El costo de la movida es de 35 millones.

Estas obras eran requeridas de hace largo tiempo ya que el no tener las instalaciones en condiciones habia generado que PAMI no habilitase ingresos nuevos. Sí seguía aportando al Municipio (actualmente paga el 70% de lo que cobra de jubilación cada internado) los montos de los que ya estaban, unas 12 personas. Pero dadas las deficiencias edilicias del Hogar no habilitaba nuevos ingresos hasta que estuviesen estas obras realizadas.