Autovia 5 Ya: Potetti redobla la apuesta

El ingeniero civil Oscar Potetti, optimista a ultranza en cuanto a las posibilidades de lograr la Autovía de la Ruta Nacional N ª 5 en lo que demanda un período presidencial, propone completar la totalidad de los 511 kilómetros de la autovía de la Ruta Nacional 5 entre Mercedes (Buenos Aires) y Santa Rosa (La Pampa) en un único mandato presidencial de cuatro años. Ayer hizo público un nuevo escrito sobre el tema y hoy explicó el mismo en ‘Temprano para Todo’ (Supernova 97.9).

Además de repasar los puntos clave del «Plan Autovía Ruta 5 Sí o Sí», con el compromiso electoral previo que es exigir a todos los candidatos a la presidencia que asuman un compromiso público y vinculante antes de los comicios para garantizar la ejecución de toda la obra durante su gestión gubernamental, habló de la viabilidad técnica y el sustento económico, sin dejar de mencionar la propuesta de que los accesos a las distintas localidades y ciudades sean elevados en altura, además de incluir variantes, colectoras y distribuidores y reasignación presupuestaria.

El ingeniero Potetti explica que decidió cambiar de estrategia: en lugar de enfrentarse a la dirigencia política local y regional, ahora busca unir a todas las fuerzas políticas a través de los Concejos Deliberantes. Este cambio surge tras descubrir que el presupuesto de 2027 asigna «cero presupuesto» para la Ruta 5, destinando en su lugar casi 50 millones de dólares para la obra «Travesía Mercedes», un cambio clave en su estrategia para lograr la concreción de la obra. Frente a esto, el ingeniero Potetti defiende que una autovía completa debe incluir accesos e intercambiadores en cada una de las 15 ciudades y localidades afectadas, y no solo obras aisladas (las 10 de la provincia de buenos Aires y las 5 de la provincia d La Pampa). De todas maneras aún faltan las respuestas de varios concejos deliberantes, todos tienen en su poder la propuesta para analizarla y Potetti también habla de peajes diferenciados para los vehículos de gran porte que van hacia Vaca Muerta.,