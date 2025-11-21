Aumento de morosidad en créditos y tarjetas

La morosidad de las familias argentinas alcanzó un nuevo récord en septiembre, acumulando once meses consecutivos de crecimiento en el ratio de irregularidad de créditos, según el último «Informe sobre Bancos» del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El porcentaje de saldos impagos en los créditos otorgados a los hogares subió de manera marcada entre agosto y septiembre, pasando del 6,6% al 7,3%.

Los Préstamos Personales son los que presentan la mayor tasa de irregularidad, alcanzando el 9,1% (frente al 8,2% en agosto), En cuanto a las Tarjetas de Crédito, la falta de pago en cuotas se ubicó en el 7,4%, lo que representa un aumento de siete décimas respecto al mes anterior.

El fenómeno de la morosidad también afecta al sector corporativo, aunque en menor medida, con una tasa que creció del 1,4% al 1,7% en el mismo período. Considerando el universo total de créditos (familias y empresas), el ratio de irregularidad nacional se situó en el 4,2% en septiembre, superando el 3,7% registrado en agosto.