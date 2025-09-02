Augusto Ippoliti: «La Libertad Avanza de 9 de Julio, es una PYME del armador local Luis Moos»

Licenciado en Ciencias Políticas y ex titular de la oficina local de ANSES, Ippoliti integra la lista de concejales de Fuerza Patria. En ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) explicó su visión sobre la relación del Peronismo con las nuevas generaciones, que sigue nutriendo a esa corriente política y fue crítico con la integración de las listas adversarias que no cuentan -dice- con esa presencia juvenil y además remarcó que “la UCR, hasta hace dos meses cogobernó con el gobierno local y hoy se venden como opositores y la lista local de LLA se muestra ‘opositora’ (entre comillas) al gobierno local y pasado este domingo estarán militando juntos la boleta de Espert porque integran los dos la misma alianza”.