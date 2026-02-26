ATP Chile: Darderi eliminó a Navone en intenso duelo

En un duelo muy intenso, el italo-argentino Luciano Darderi selló su pase a los cuartos de final del Abierto de Chile tras superar a Mariano Navone. El partido, que se jugó en la cancha Jaime Fillol, se extendió por casi dos horas y media, reflejando la paridad de fuerzas entre los dos tenistas. Darderi, segundo cabeza de serie del torneo y actual número 21 del mundo, se llevó el triunfo con parciales de 6-3, 3-6 y 6-4.

El partido comenzó con un dominio estratégico del europeo, quien aprovechó un quiebre crucial en el octavo juego para cerrar la primera manga. Sin embargo, la capacidad de resistencia de Navone, quedó de manifiesto en el segundo set. El argentino logró adelantarse 4-0 rápidamente, forzando un tercer capítulo que mantuvo la incertidumbre hasta los últimos puntos.



Este enfrentamiento fue el octavo capítulo de un historial que se ha vuelto recurrente tanto en el circuito Challenger como en el ATP. Con esta victoria, Darderi recorta distancias en un balance personal que ahora favorece a Navone por un ajustado 4-3. Los antecedentes entre ambos muestran una paridad absoluta en las últimas temporadas. Durante 2024, se repartieron honores: Darderi se impuso en los torneos de Buenos Aires y Roma, mientras que Navone celebró en Bucarest, Cagliari y el ATP 500 de Tokio. El duelo confirma que, pese a la diferencia en el ranking —donde Navone ocupa el puesto 77—, los partidos entre ambos suelen definirse por detalles mínimos.

La derrota supone un golpe para las aspiraciones de Navone, quien buscaba recuperar terreno tras una serie de resultados esquivos en la gira sudamericana. Por su parte, Darderi consolida su condición de favorito al título en Santiago, donde deberá medirse en la siguiente instancia a su compatriota Andrea Pellegrino, quien viene de eliminar a Francisco Comesaña.