Atlético tuvo mucha actividad en básquet durante el fin de semana

Atlético cuenta con mucha actividad en el básquet y sigue teniendo un gran impulso. Participa en 4 categorías menos y la primera división en la Liga de la Asociación de Chivilcoy, mientras que en la Liga de Junín juega con las 4 categorías femeninas.

Los varones recibieron la visita de Racing de Chivilcoy, una de las entidades más formadas que ascendió a la categoría mayor Nacional donde recibe a los principales equipos del País. Hasta en las divisiones menores cuenta con jugadores foráneos, armando equipos muy fuertes. No obstante, en U15 el equipo local le jugó de igual a igual en los dos primeros cuartos, al frente Racing 21 a 19, pero en los dos siguientes con una marcación apremiante y rápidos contragolpes, sacó la diferencia ganando 58 a 35; y en U17 la diferencia fue mayor. Pero la sorpresa fue U13, que con muy buen juego se impuso por 51 a 40, sacando la diferencia en los dos primeros cuartos.

Y el domingo, los dos equipos menores viajaron a Roque Pérez. La U11 perdió y la U13 logró un nuevo triunfo en partido muy parejo 37 a 35.

En cuanto a los equipos femeninos, viajaron a Bragado para enfrentar a Moreno, con muy buenas victorias en U13, 59 a 38 y en U17 ganó 65 a 54, con un segundo parcial definitorio que ganó 23 a 5. Y en U15, la más competitiva femenina del conjunto de nuestra ciudad, faltando 3’, se impuso con un triple de Eva Mafferetti cuando igualaban 39 a 39 logrando sacar diferencia a partir de ahí.