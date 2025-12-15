Atlético se quedó con el clásico y el Santo estiró la ventaja

Por la novena fecha de la Liga Nuevejuliense de Fútbol, el viernes San Martín se quedó con el clásico ante Agustín Álvarez para consolidarse como el único puntero del campeonato. Naón empató y es el máximo perseguidor, pero ahora a 4 puntos.

El viernes, en una noche hermosa, una cancha con mucho público, San Martín venció a Agustín Álvarez sobre la hora por 2-1. El Santo es líder con 23 unidades.

Con 19 quedó el CAN, luego de empatar 1-1 frente a Libertad. En el otro clásico, que se jugó el domingo, Atlético de visitante le ganó 2-1 a French. El Millonario se recuperó y quedó tercero con 17 puntos. Misma cantidad que Once Tigres que por la mínima venció a El Forttín.

Un triunfazo consiguió Atlético Patricios 2-1 ante Quiroga para salir del fondo y meterse en la mitad de tabla. Lo mismo que San Agustín que hizo lo suyo ante La Niña 3-1.