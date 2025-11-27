Atlético rumbo a Mar del Plata para disputar el Torneo Provincial de Hockey

Partió rumbo a Mar del Plata una numerosa delegación de jugadoras y cuerpo técnico de hockey del Club Atlético, categoría Sub 14, quienes jugarán el Campeonato Regional de Clubes de la Confederación Argentina de Hockey, la que divide al País en regiones para clasificar los equipos, correspondiendo en este caso a la Regional Bonaerense, provincia que por la cantidad de Asociaciones con que cuenta compite sola y las demás se integran por regiones, entre provincias cercanas.

Y en el certamen, compiten en el CRC “A” los 16 Clubes clasificados en 2024 en los primeros puestos y los demás se ubican en las zonas B, C, D, E, F, G y H, con 8 equipos cada una.

En la Zona “A” se encuentran Atlético, El Linqueño de la Asociación del Centro y 4 de la Marplatense, 3 de la Tandilense, 1 de la Bahiense, 2 de la N.O. (Pellegrini y Pehuajó) y uno de la Oeste (San Pedro), de la S.O. (Cnel. Suárez), de la de Cuenca del Salado (Gral.Belgrano) y la Tresarrollense.

Están los mejores de la Provincia y de grandes ciudades, pero el equipo “A” del Club Atlético viene de clasificarse ganador de la Zona A en los torneos Apertura y Clausura y lo notable, es que presente dos equipos, participando también Atlético “B”, con la pretensión de participar y compartir tan importante experiencia.